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Збито 4 із 6 крилатих ракет та 10 дронів-камікадзе "Shahed-136". Атакували з РФ та Білорусі, - Повітряні сили

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О 12.05 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. Із бомбардувальників-ракетоносців - Ту- 95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

Як зазначається, одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" на Київщині та Вінниччині.

"Ще дві ракети - збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині", - додають у пресцентрі.

Одночасно з ракетним обстрілом окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Станом на 15.30 десять баражуючих боєприпасів було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил повітряного командування "Центр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО знищила 12 ворожих цілей, - Повітряне командування "Центр"

Збито 4 із 6 крилатих ракет та 10 дронів-камікадзе Shahed-136. Атакували з РФ та Білорусі, - Повітряні сили 01

Топ коментарі

  • Иван Шумейко
    А кто-то говорил что авиацией крылатые ракеты не сьбиваются. Имея Украинв 50 ф16 с соотв ракетами воздух-воздух и радаром даольненго действия:парашка-бы прекратила запуски крылатых ракет просто потому что почти все они олегко обнаруживаются,догоняются и перехватываются штурмовиком-истребителем. Да и Шахеды-тоже,но по Шахедам достаточно пушечного огня из самолета,даже не нужно дорогие ракеты водух-воздух тратить
  • AbOriginal_UA
    Не могу понять: в чём проблема ипануть по кацапам в Беларуси !?
    Кацапам - ответка, бульбофюреру - предупреждение !
  • Чайка Київ
    Дякуємо, рідненькі.
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