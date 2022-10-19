Організаторку псевдореферендуму затримано у Луганській області

Правоохоронці затримали жінку, яка брала участь в організації та проведенні псевдореферендуму в Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, у вересні 2022 року, жінка взяла участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Луганської області. Вона організувала здійснення голосування поза межами виборчої діяльності – за місцем проживання мешканців одного з сіл Сватівського району. Наразі цей населений пункт є деокупованим", йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали жінку. Їй Їй інкриміновано посягання на територіальну цілісність та недоторканність України й колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України). За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав російським військовим під час тимчасової окупації Київщини