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Організаторку псевдореферендуму затримано у Луганській області

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Організаторку псевдореферендуму затримано у Луганській області
Правоохоронці затримали жінку, яка брала участь в організації та проведенні псевдореферендуму в Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, у вересні 2022 року, жінка взяла участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Луганської області. Вона організувала здійснення голосування поза межами виборчої діяльності – за місцем проживання мешканців одного з сіл Сватівського району. Наразі цей населений пункт є деокупованим", йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали жінку. Їй Їй інкриміновано посягання на територіальну цілісність та недоторканність України й колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України). За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Топ коментарі

  • Осипенко Володимирівна Оксана
    Водити с@ ку по місцях масових поховань українців, а краще- примушувати відкопувати трупи.Без захисного одягу та респіратора.Нехай чеберяє руками.І води помити руки не давать!
  • Yevgeniy Kovtun
    Українский суд самий гуманний в світі! За зраду, за колабораціонізм - максимум 10 років тюрми. А якщо врахувати факт, що держава Україна дотримується Женевської конвенції, то можете повірити, ця лярва вже попала в рай! Потрібно щось негайно робити з нашою правоохоронною системою, судами,Верховною Радою.. Це є нонсенс!!! Чому досі не прийнятий закон про позбавлення громадянства??? Чому наші соплежуї в парламенті сидять, сраки протирають просто так??? Таке відчуття, що вони не в курсі, що діється в країні??? Низи коли штурхають їх петиціями, тоді вони починають чухатися... А так, не тикай їх носом в гівно, навіть не подумають щось робити для країни, для людей! Соромно спостерігати за цими, так званими народними обранцями.
  • Злий Грицько
    А чого *блан цієї суки розмазали? Нехай всі бачать гнид.
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