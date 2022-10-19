Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 20 жовтня, - Кличко

Початок опалювального сезону в українській столиці заплановано на 20 жовтня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра, 20 жовтня, розпочнемо в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі", - зазначив Кличко.

За його словами, у Києві в умовах воєнного стану виконали всі підготовчі роботи. "Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об'єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг. Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали", – повідомив мер.

Він також назвав важливим чинником для початку опалювального сезону економію електроенергії: "щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання".

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"Заклади соціальної сфери ми розпочали підключати раніше - за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально", - резюмував Кличко.