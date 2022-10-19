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Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 20 жовтня, - Кличко

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Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 20 жовтня, - Кличко
Початок опалювального сезону в українській столиці заплановано на 20 жовтня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра, 20 жовтня, розпочнемо в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі", - зазначив Кличко.

За його словами, у Києві в умовах воєнного стану виконали всі підготовчі роботи. "Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об'єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг. Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали", – повідомив мер.

Він також назвав важливим чинником для початку опалювального сезону економію електроенергії: "щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання".

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"Заклади соціальної сфери ми розпочали підключати раніше - за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально", - резюмував Кличко.

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Топ коментарі

  • Fizko Kyiv
    Нахіба? Ще тиждень точно можна потерпіти, навіщо повітря гріти?!
  • Vlad 7ee1421c
    Дурень ты Клычко,открыл "Синоптик" бы и посмотрел что по крайней мере до 27 числа будет до 15 тепла.Какое нахх отопление??Вы ж кричите что нужно экономить а делаете все наоборот.
  • Stanislav Bryzhyk
    Дивні ви люди, в тих владних кабінетах. Контрпродуктивні рішення одне за одним.
    То вбиваєте малий бізнес і створюєте шалені незручності людям, закриваючи під час війни мафи і лишаючи купу людей в війну без роботи.
    То транспорт, замість того, щоб пошвидше порозвозить людей вранці та ввечері по роботах, зупиняєте під час повітряних тривог, і збираєте таким чином сотні потенційних жертв на зупинках.
    Тепер оце. Ну на хіба взагалі кому це опалення зараз, коли по хаті прекрасно можна ходити в трусах і футболці? На хіба??? Хто під час війни має оплачувати цей банкет?? ахмєтову в Монако грошей не хватає, да? треба терміново здирать останнє з людей, нагріваючи +15 до +30??
    Ідіоти, їй-богу. Зла на вас не хватає.
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