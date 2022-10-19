Працівників ЗАЕС, які підписали контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати в армію РФ, - "Енергоатом"

Працівників Запорізької атомної електростанції, які підписали контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати в армію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Сьогодні путін ввів воєнний стан на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Крім того, заявив про введення на них режиму територіальної оборони.



За інформацією джерел на Запорізькій АЕС, окупанти формують списки працівників станції, котрі підписали контракти з Росатомом (АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС), щоб мобілізувати частину з них на службу в російську армію та/або рашистську територіальну оборону",- йдеться в повідомленні.

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