Тачки на ТРОкачку: в Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту

Відремонтувати старі військові машини та відправити їх захисникам на фронт така мета загальнонаціонального проєкту "Тачки на ТрОкачку".

Військові на передовій гостро потребують щонайменше 4000 повнопривідних вантажних автомобілів. "Серед потреб, які є в Сил Територіальної оборони ЗСУ, - забезпеченість повнопривідними вантажними автомобілями на фронті є однією з найнагальніших. Волонтери, громадяни і навіть діти роблять багато, щоб ми мали автомобілі.

Наразі позашляховики й пікапи здатні покривати не усі завдання, які стоять перед захисниками на фронті", – зазначив Герой України Сергій Собко, бригадний генерал ЗСУ, начальник штабу та заступник командувача Сил ТРО ЗСУ. За словами генерала Собка, серед нагальних задач наразі - перевезення озброєння, особового складу підрозділів і матеріально-технічного забезпечення. Саме із цими задачами можуть справлятись військові вантажівки, які ремонтують силами меценатів та благодійників в рамках проєкту "Тачка на ТРОкачку". В середньому, необхідний ремонт однієї вантажівки обійдеться у $2500-3000. Для порівняння – придбати одну цивільну б/в автівку для фронту зараз можна, орієнтовно за $6000. Відремонтовані старі машини можуть забезпечити потреби війська. Власним досвідом це довів Віктор Шевченко, співвласник логістичної компанії, а нині — офіцер управління логістики штабу Командування Сил ТрО ЗСУ. Перші вантажівки він ремонтував власним коштом. "Спочатку, для експерименту, по всій Україні знайшли сім старих ГАЗів різних категорій – вантажівок і тягачів. Закупили необхідні запчастини і матеріали. Два СТО у Києві погодилися зробити ремонт безкоштовно. У результаті менш ніж за три тижні сили ТрО отримали 7 готових до фронтових умов машин "на ходу".











Вартість ремонту 6 вантажівок - по $2500 кожна, і тільки одна обійшлась дорожче - у $4300, оскільки знадобився капітальний ремонт двигуна. Загальна вартість ремонту семи ГАЗів – $19300", - каже Шевченко. Ініціатори проєкту закликають насамперед бізнес долучитись до відновлення вантажівок. "Потрібні військові машини є на базах зберігання ЗСУ. Вони не експлуатуються вже понад 20 років і можуть перетворитися на брухт. Але більшу частину з них реально відремонтувати і відправити у стрій. Ми звертаємося до відповідальних підприємців та благодійників долучитися до проєкту і поставити українську армію "на колеса". Вкотре покажемо приклад колективного успіху українців. Адже швидкість пересування наших бійців прямопропорційно впливає на кількість позитивних новин з фронту та наближення перемоги", – розповідає підприємець, співзасновник проєкту та військовослужбовець ЗСУ, капітан Роман Городечний. Підтримати проєкт можна або фінансово – закупівля запчастин та оплата ремонту, або самостійно взяти на відновлення певну кількість авто. Ініціатори проєкту, спільно із Силами територіальної оборони ЗСУ, доставлять вантажівки до місця ремонту.

Для реалізації проєкту залучено благодійний фонд "Буревій", який акумулюватиме та розприділятиме кошти, забезпечуватиме звітність. Серед партнерів, які вже долучитись до проєкту: міжнародна група логістичних компаній ZAMMLER GROUP, компанія Regno, благодійні фонди Trident Tribes - Племена Тризуба та Spirit of America Worldwide, девелоперська компанія Alterra Group. Комунікаційний супровід забезпечує PR агенція UK communications.

Підтримати та дізнатись більше про проєкт можна тут http://www.trocars.in.ua/

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