Результати виборів у США не вплинуть на рівень підтримки України, - Білий дім

Військова та фінансова підтримка Сполученими Штатами України триватиме й надалі, незалежно від того, якими будуть результати виборів до американського парламенту, що відбудуться 8 листопада.

Про це повідомив офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зробимо все можливе, щоб наша підтримка України була максимальною. Сполучені Штати зробили найбільший внесок у фінансову, гуманітарну та військову підтримку України. Ми вже надали Україні військову допомогу на 17 мільярдів доларів, щоб вона могла не лише захистити себе, а й відвоювати деякі зі своїх територій. І ми продовжуватимемо рухатися у цьому напрямку", - наголосив Кірбі.

Він підтвердив позицію президента США Джо Байдена, що американські війська не будуть безпосередньо задіяні у військових діях в Україні, але зазначив, що "військову підтримку Україні у тих обсягах, яких вона потребує, ми надаватимемо стільки часу, скільки це буде потрібно".

Кірбі також прокоментував заяву лідера Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США Кевіна Маккарті про те, що у разі перемоги на виборах до американського парламенту республіканці можуть істотно скоротити підтримку України.

"Питання не в тому, щоб "виписувати Україні відкритий чек". Питання в тому, що ми маємо підтримувати наших партнерів, забезпечуючи їм можливість захищати себе. Це питання не захисту Києва чи, скажімо, Слов’янська – це питання всієї європейської структури безпеки, яка істотно змінилася за останні вісім місяців. Ці вісім місяців обидві палати американського парламенту були об’єднані у підтримці наших зусиль, я впевнений, що нам вдасться зберегти підтримку України в Конгресі і надалі", - зазначив Кірбі.

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