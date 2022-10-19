Private Label 2022 & DistributionMaster об’єднають разом професіоналів із дистрибуції та ритейлу

28 жовтня 2022 року в Києві в один день відбудуться 2 щорічні Міжнародні бізнес-конференції.



1 – PrivateLabel-2022: Нові вектори у розвитку ВТМ - український та зарубіжний досвід- це XIV Міжнародна щорічна практична зустріч, яка дозволяє відділам СТМ роздрібних мереж та компаній-постачальників розпочати та/або продовжити співпрацю, визначити стратегії та тактики ефективного розвитку бізнесу.

2 – DistributionMaster-2022: Нова реальність - виклики та рішення - це єдина в Україні щорічна спеціалізована зустріч для професіоналів усіх підрозділів Дистрибуції та її Партнерів.

Спікери конференції АНАЛІТИЧНИЙ БЛОК

Валерій Губарєв, директор компанії "Незалежна Митна Агенція", керівник відділу митних агентів Lamarin.LLC, радник громадської ради при Держмитслужбі України, - Митний "безвіз" в Україні або що надає ратифікація Конвенції про "спільний транзит".

Максим Машляковський, СЕО у Foresight&Predictive Analytics, - Економіка та споживач в умовах війни.

Зал PrivateLabel-2022: Нові вектори у розвитку ВТМ - український та зарубіжний досвід:

Malachy o’Connor, IPLC Retail Brands Specialist (Ireland), - Можливості для приватних торгових марок - рішення, а не продаж. Олена Паливода, керівниця відділу власних торгових марок "Ашан Україна", - Плани щодо подальшого розвитку ВТМ у великих гравців ринку ритейлу України. Як розвивати ВТМ мережі у зв’язку з початком війни й у післявоєнний період? Аліна Мазурик, начальниця відділу контрактного виробництва мережі аптек "АНЦ", "Копійка", "Шар@". - Якісна ВТМ, як знайти надійного постачальника та створити бестселер у категорії? Юрій Нарожний, СЕО мережі супермаркетів РОСТ, - Побудова ефективної взаємодії постачальників і ритейлерів. Костянтин Жук, начальник відділу якості "Метро Кеш энд Керрі Україна", Альона Штанько, начальниця управління ВТМ "Метро Кеш енд Керрі Україна", - Вибір локальних виробників та нові можливості при співпраці під брендом ВТМ мережі "Метро". Олексій Мущенко, Інженер з якості ВТМ компанії "Епіцентр К", - СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ ВТМ Галина Ободець, директор департаменту ВТМ лінії магазинів EVA, - ЯК СТВОРИТИ ВТМ МЕРЕЖІ, КОНКУРЕНТНУ ВІДОМИМ БРЕНДАМ

Спікери залу DistributionMaster-2022: Нова реальність - виклики та рішення:

Роман Веренич, генеральний директор Савсервіс, - Трансформація дистрибуторського бізнесу в умовах економічної кризи та військових дій. Дмитро Гевоян, менеджер з продажів "Райдер Україна", - Оренда комерційного транспорту. Переваги співробітництва з "Райдер Україна". Максим Гніздовський, директор з розвитку СТВ Груп. Траян Некіфор, директор департаменту логістики Coca-Cola HBC Україна, Вірменія та Молдова, - Сучасні моделі управління збутом виробником через систему непрямої дистрибуції та їх переваги. Артем Попенов, керівник департаменту логістики "Пепсіко Україна", - ПЛАНУВАННЯ ПРОДАЖУ ТА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Наталія Нікітенко, СЕО ТОВ "Хаммер Маркет", - ЧАС КОЛИ ЦІННОСТІ Є СПРАВЖНІМИ Микита Котеньов, директор компанії Мінеральні води України, - ПРАКТИЧНІ КРОКИ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ ДИСТРИБУТОРА

У рамках події відбудуться спецпроєкти:

Виставка й експозиція рішень та послуг для бізнесу. Під час заходу проходитиме виставка рішень та послуг, а також зразків продукції від постачальників PrivateLabel-2022 та ритейлерів України.

Столи переговорів у форматі "Роздрібна Мережа – Постачальник". Дистрибутор – Постачальник

Галерея новинок - спеціальний проект провідних постачальників і роздрібних мереж України та зарубіжжя. Кожен учасник – виробник/ритейлер може подати зразки для представлення на полицях Галереї Новинок.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Учасники Конференції, які не зможуть бути фізично присутніми на заході, матимуть доступ до онлайн-трансляції, в якій 3 окремі камери та окремий чат забезпечать повний ефект присутності.

БЕЗПЕКА

У випаду повітряної тривоги учасники Конференції будуть евакуйовані до підземного паркінгу, який пристосований для подібних випадків. Укриття має надійне перекриття з монолітного бетону та обладнане приточно-витяжною вентиляцією й автономним дизель-генератором, санвузлом і кількома евакуаційними виходами.

Ознайомитись з детальною інформацією, програмою та зареєструватися на Конференцію можна за посиланням РЕЄСТРАЦІЯ або за тел. +380 67 851 10 65

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