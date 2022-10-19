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Атака дронами на Чернігів: 3 людей поранено, двоє з них у важкому стані

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Атака дронами на Чернігів: 3 людей поранено, двоє з них у важкому стані
Внаслідок ударів дронами-камікадзе по Чернігову троє людей поранено, двоє з них у важкому стані.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернігів, 19.10.22. Фіксуємо перші наслідки ударів дронами-камікадзе. Попередньо без жертв, є травмовані. 3 поранених у лікарні. 2 з постраждалих у важкому стані, вони наразі перебувають у реанімації", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А что лучше быть честной терпилой или нечесным победителем? Не можешь победить чесно - победи как нибудь!!!
    А как это мы такие чесные за демократию и нам дают аж по два танка, а рашка и иран под санкциями ПЕКЕЛЬНЫМИ ***** могут производить и покупать все шо им заманется

    Пора уже понять правила игры и засунуть честь и гуманизм в жопу военнопленным и играть по правилам ***********. глаз за глаз, око за око, дом за дом, смерть нашего ребенка - смерть десяти кацйапских *********** лечинок
  • Katherina Kalmuk
    Ми не повинні знатися з терористами
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Бацька превентивные удары начал, как давеча объявлял? Бозеленськийнападэ.
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