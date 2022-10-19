Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик
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Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України черговий автомобіль-позашляховик для виконання бойових завдань на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Мова про Nissan X-Trail. Авто уже надійшло в розпорядження батальйону, який протистоїть російським окупантам на сході України.
Раніше завдяки зусиллям Favbet Foundation Збройні сили України отримали 17 автомобілів, підготовлених для роботи на передовій.
Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.
На сьогодні 95% проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.