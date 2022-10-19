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Українці у рамках обов’язкової евакуації отримують 2200 гривень

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Українці у рамках обов’язкової евакуації отримують 2200 гривень
У рамках обов’язкової евакуації з Донецької області українці отримують фінансову підтримку від Уряду

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор НЕТ із посиланням на Урядовий портал

"Люди, які виїжджають у рамках обов’язкової евакуації з Донеччини, отримують кеш-підтримку від Уряду в сумі 2200 грн на людину, незалежно від віку та кількості членів родини. Ці гроші надаються одразу по прибуттю. Також Уряд гарантує виплату допомоги ВПО на проживання: щомісяця 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для дітей чи осіб з інвалідністю. Долучаються й міжнародні гуманітарні організації зі своїми благодійними програмами допомоги", – розповіла Верещук.

Вона нагадала, що прихисток евакуйованим з Донеччини забезпечують опорні регіони, які чекають на переселенців протягом декількох місяців.

Зокрема, Кіровоградщина: вона вже прийняла понад 30 тисяч ВПО. На черзі – Полтавщина. У цьому регіоні також розгорнуті місця компактного проживання для переселенців.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Панфилов
    2200? Дали б вже 2300 ,щоб люди нівчому собі невідмовляли.
  • Андрей Украинчук
    А можно, пожалуйста, озвучить ещё несколько вещей?
    1. ЗП самой Верещук в месяц
    2. Обосновать разницу между ЗП Верещук и суммой поддержки
    3. Обозначить продуктовую корзину которую можно приобрести на данную сумму
    4. Объяснить кто, мать вашу, такая эта самая Верещук, что её пихают где не попадя, и объяснить наконец народу почему эта дармоедка всё ещё получает свою зарплату в условиях военного положения!
  • Alexander Savely
    питання до мосiйчучки: це повний т.з. "борщовий набiр", чи тiльки половина?
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