Українці у рамках обов’язкової евакуації отримують 2200 гривень

У рамках обов’язкової евакуації з Донецької області українці отримують фінансову підтримку від Уряду

Про це розповіла віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Люди, які виїжджають у рамках обов’язкової евакуації з Донеччини, отримують кеш-підтримку від Уряду в сумі 2200 грн на людину, незалежно від віку та кількості членів родини. Ці гроші надаються одразу по прибуттю. Також Уряд гарантує виплату допомоги ВПО на проживання: щомісяця 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для дітей чи осіб з інвалідністю. Долучаються й міжнародні гуманітарні організації зі своїми благодійними програмами допомоги", – розповіла Верещук.

Вона нагадала, що прихисток евакуйованим з Донеччини забезпечують опорні регіони, які чекають на переселенців протягом декількох місяців.

Зокрема, Кіровоградщина: вона вже прийняла понад 30 тисяч ВПО. На черзі – Полтавщина. У цьому регіоні також розгорнуті місця компактного проживання для переселенців.

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