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Lockheed Martin збільшує виробництво HIMARS до 96 установок на рік, зокрема через інтерес України

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Lockheed Martin збільшує виробництво HIMARS до 96 установок на рік, зокрема через інтерес України
Корпорація Lockheed Martin готується збільшити кількість реактивних систем залпового вогню HIMARS, з 60 до 96 пускових установок на рік, на тлі "значного інтересу" з боку іноземних клієнтів, зокрема України, та американських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише Breaking Defense.

За словами генерального директора Lockheed Martin Джима Тайклета, компанія вже профінансувала збільшення виробництва HIMARS до 96 од. на рік.

"Ми заздалегідь профінансували роботи на $65 млн, щоб скоротити час виробництва, хоча це було зроблено без контракту", - заявив він, зазначивши, що зрештою витрати будуть поверне уряд США.

Як зазначає видання, армія США ще влітку передала запит про збільшення виробництва установок HIMARS до 96 од. на рік.

США планують поставити Україні 38 установок HIMARS. Із них 20 од., узяті зі складів, вже перебувають на українській території. Ще 18 буде поставлено в перспективі, однак, за даними Пентагону, вони ще не зроблені. І на це може піти багато часу, зазначає видання.

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Топ коментарі

  • Ярослав Викторович
    Це тим, хто верещить, що нам американці повинні давати їх 200 штук на день.
  • Neftekachka Beznadega
    Польша оптом покупает в Южной Корее, танки, самоходки, и системы залпового огня очень похожие на Хаймарс. Первая партия танков и самоходок уже приехала в Польшу. Может Украине что передадут? Южнокорейский танк самый дорогой среди всех конкурентов, в нем очень много нового и есть отличная возможность попробовать его в бою.
  • alex j
    тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

    всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

    ще раз повторюсь:

    раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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