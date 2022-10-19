Цієї ночі частина Львова буде без електроенергії, - Львівобленерго
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Внаслідок ракетних атак на енергетичну інфраструктуру цієї ночі частина Львова буде без електроенергії. Будуть ремонтувати обладнання
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівобленерго.
"У зв’язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов’язані з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 год. до 6:00 год. можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова", йдеться в повідомленні.
Зазначається, що надати інформацію про точні адреси та вулиці, де буде відсутня електроенергія, немає можливості з міркувань безпеки.