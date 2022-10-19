У МЗС відповіли Китаю: Некоректно вдавати, що ви нічого не знаєте про атаки дронів на Київ

У МЗС відреагували на заяви Китаю, про те, що їм не відомо про російські атаки на Київ з використанням безпілотників.

Про це у Facebook заявив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені важко уявити, що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю. Наше посольство в Пекіні також регулярно надсилає в китайське зовнішньополітичне відомство інформацію про злочини Росії в Україні", – йдеться в дописі.

За словами Ніколенка, "вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно".

"Ми очікуємо більш проактивної ролі Китаю як постійного члена Ради Безпеки ООН. Не може бути компромісів чи політичних нюансів, коли мова йде про засудження варварських злочинів проти цивільного населення", – додав він.

Напередодні у МЗС Китаю заявили, що "нічого не знають" про атаку на Київ 17 жовтня, коли загинуло п’ять цивільних, та закликали до "спільної деескалації".

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