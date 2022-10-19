Главу МЗС Мадагаскару відправили у відставку через засудження анексії територій України під час голосування на Генасамблеї ООН, - Reuters

Глава МЗС Мадагаскару Річард Рандріамандрато змушений залишити свою посаду через те, що під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН делегація Мадагаскару проголосувала за осуд спроби анексії Росією окупованих територій України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише Reuters.

Два високопоставлені джерела в офісі президента Мадагаскару повідомили Reuters, що Рандріамандрато звільнений президентом країни за те, що проголосував на підтримку резолюції Генасамблеї ООН із засудженням дій Росії.

Рандріамандрато поки що інформацію про свою відставку не коментує.

Мадагаскар досі утримувався під час голосування щодо резолюцій, пов'язаних із вторгненням Росії в Україну, оскільки офіційно дотримується "політики нейтралітету".

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією території чотирьох областей України.

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