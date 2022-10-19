Зрадники намагаються втекти з Херсонщини, прикриваючись цивільним населенням, - ОК "Південь"

ЗСУ не знищують об’єкти інфраструктури і не завдають ударів по будинках із цивільними, а вогневий контроль захисників України працює лише по позиціях окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це заявила Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

"Гауляйтери намагаються врятувати свої життя та уникнути зустрічі з Силами оборони… Вони намагаються прикриватися місцевим населенням як живим щитом - абсолютно встановлена практика окупаційної влади, яку вони використовували на півночі і на сході", - пояснила вона.

Гуменюк зазначила, що окупанти розіслали всім школам повідомлення про те, що передусім потрібно "евакуювати" дітей, щоб потім за ними поїхали батьки. Вона наголосила, що Росія намагається провести депортацію населення, щоб потім "насильницьки ощасливити своїм русским миром".

Нагадаємо, раніше державний зрадник Сальдо оголосив про "безкоштовне переміщення" цивільного населення із правого берега Херсонщини.

Водночас в ОК "Південь" заявили, що окупанти на Херсонщині оголосили про вивезення дітей з області, розраховуючи на те, що за ними поїдуть батьки. Таким чином росіяни хочуть створити пропагандистську картинку того, що українці нібито бояться Збройних Сил України.

Загарбники закрили в’їзд до окупованого Херсону для цивільних на 7 днів.

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