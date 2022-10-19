Екснардепу Микитасю, який пропонував хабар меру Дніпра Філатову, повідомлено про підозру, - САП

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили народного депутата VIII скликання Максима Микитася про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Встановлено, що у жовтні 2022 року колишній народний обранець висловив пропозицію про надання 22 млн євро неправомірної вигоди міському голові міста Дніпра за вчинення ним дій, спрямованих на сприяння укладанню Європейським банком реконструкції та розвитку з підконтрольною колишньому народному депутату України групою підприємств контракту на будівництво метро у місті Дніпро поза конкурсною процедурою", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ОП Татаров отримував корупційні гроші від Микитася, - ексспівробітник Микитася Майборода

18 жовтня 2022 року його було затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу.

Досудове розслідування продовжується.

У повідомленні не вказується ім'я колишнього народного депутата, проте, зрозуміло, що йдеться про Максима Микитаса.

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив таку інформацію про те, що екс-нардеп запропонував йому хабар у розмірі 22 млн євро за можливість будувати метро в місті.