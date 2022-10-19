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Пінчуки створюють в Україні національну мережу центрів реабілітації військових

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Пінчуки створюють в Україні національну мережу центрів реабілітації військових
Віктор та Олена Пінчуки розпочали національний проєкт RECOVERY, метою якого є реабілітація, допомога в протезуванні та лікуванні тяжкопораненим під час війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Проєкт RECOVERY сфокусується на наступних напрямках:

  • створення національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових;
  • реабілітація військових у партнерських приватних медичних клініках;
  • відправлення тяжкопоранених військових та цивільних для складного протезування за кордон.
  • освітні програми міжнародного рівня для медичних фахівців центрів RECOVERY.

На першому етапі буде створено 6 центрів RECOVERY, розрахованих на 150 місць, на базі державних медичних закладів у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській та Одеській областях. Центри RECOVERY будуть оснащені сучасними апаратами для фізіотерапії, а також спеціальними обладнанням для фізичної реабілітації. На даний момент ведеться робота з проєктування реконструкції й ремонту приміщень та придбання найсучаснішого обладнання для реабілітаційних центрів.

7 перших військовослужбовців вже проходять програми з лікування та реабілітації у клініках "Оберіг" та RMED.

Вже у жовтні двоє перших військових будуть відправлені на складне протезування до Польщі.

28 червня 2022 року скульптура Джеффа Кунса Baloon Monkey (Margenta) – "Мавпа із повітряних куль (пурпурна)", представлена Віктором та Оленою Пінчуками, була продана на аукціоні Christie’s за $11,5 млн. Кошти залучені від продажу стануть джерелом фінансування проекту RECOVERY.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    А в шоке, панове, я в шоке! Оно что то создаёт! Эта гнида и по совместительству зятёк гниды, хоть один патрон или броник купил для ВСУ?
  • Danger Zone
    Наразі мільярдер з США, власник старлінк, виглядає більш патріотом, при всіх скандалах, ніж ці падлюки-українськи-мільярдери.
  • govtva
    С тестем разграбили страну а теперь с барского плеча подачки,это все что надо знать об наших олигархах.
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