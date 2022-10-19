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Зеленський і Ердоган обговорили продовження зернової угоди

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Зеленський і Ердоган обговорили продовження зернової угоди
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжив дружній діалог з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні. Високо оцінили українсько-турецьку взаємодію у безпековій сфері", - написав Зеленський у твіттері.

Також читайте: Туреччина хоче продовжити зернову угоду на пів року чи рік

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Топ коментарі

  • bazil rejestrowyj
    Зеленський в Іран відправив в Серпні 2022 зерна на 533 млн $. А вони нам - дрони.
    Але є ньанс
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а хаб в Турции для руцкого газа не обговорили ???
    ////
    Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган согласился на предложение главы рф владимира путина создать газовой хаб. Об этом он сказал сегодня, 19 октября, на собрании своей партии в парламенте Турции, пишет российское агентство РИА Новости.

    Это означает, что россия сможет продавать топливо в страны Европы через Турцию.

    "Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба", -- прокомментировал турецкий президент.
  • Марина Кравець
    той зелений шмурдяк ціни на муку й вироби з неї бачив??? а ціни на крупи бачив?? корми світ, корми..
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