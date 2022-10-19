Зеленський і Ердоган обговорили продовження зернової угоди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжив дружній діалог з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні. Високо оцінили українсько-турецьку взаємодію у безпековій сфері", - написав Зеленський у твіттері.

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