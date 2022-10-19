Посольство Індії закликало громадян виїхати з України

Посольство Індії в Україні закликало громадян негайно виїхати з України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на погіршення ситуації з безпекою та нещодавню ескалацію бойових дій у всій Україні, громадянам Індії радять не відвідувати Україну.

Громадянам Індії, зокрема студентам, які наразі момент перебувають в Україні, радять виїхати з України якнайшвидше доступними способами", - йдеться в документі, оприлюдненому у твіттері посольства.

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