Російські зеки в лавах армії РФ, які отримали зброю, регулярно залишають підрозділи і намагаються дезертувати, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо випадків дезертирства з боку зеків, які були мобілізовані в Росії та відправлені до України. .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ за рахунок ув’язнених осіб завдало додаткових проблем командуванню. Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі, після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію російської федерації. За наявною інформацією, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня цього року, частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення, а решта - вдалася до втечі. Підрозділи росгвардії, під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, проводять заходи з пошуку дезертирів".

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