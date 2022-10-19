Зеленський підписав укази щодо санкцій проти російських олігархів та компаній, - Данілов
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні президент України підписав два укази про введення в дію санкцій, які були впроваджені РНБО. Це була велика, складна і дуже копітка робота. Після того, як укази будуть оприлюднені, там будуть досить несподівані прізвища олігархів РФ та дуже велика кількість компаній, підприємств тощо", - заявив Данілов.
За його словами, роботу щодо санкцій проведено бездоганно, щоб "було вивірено кожне прізвище".
Водночас, зазначив Данілов, серед переліку фізичних осіб є "одна людина, стосовно якої санкції будуть виключені на певний проміжок часу".
"Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств. Але я не можу сказати, що це виняток. Це певна відстрочка. Є дуже тонкі речі, пов'язані з обміном полонених тощо, які ми не можемо видавати у публічний простір", - додав секретар РНБО.
Станом на 19:45 ці укази не оприлюднені на офіційному сайті президента.