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Зеленський підписав укази щодо санкцій проти російських олігархів та компаній, - Данілов

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Зеленський підписав укази щодо санкцій проти російських олігархів та компаній, - Данілов
Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які ввели в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти російських олігархів та великої кількості російських компаній.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні президент України підписав два укази про введення в дію санкцій, які були впроваджені РНБО. Це була велика, складна і дуже копітка робота. Після того, як укази будуть оприлюднені, там будуть досить несподівані прізвища олігархів РФ та дуже велика кількість компаній, підприємств тощо", - заявив Данілов.

За його словами, роботу щодо санкцій проведено бездоганно, щоб "було вивірено кожне прізвище".

Водночас, зазначив Данілов, серед переліку фізичних осіб є "одна людина, стосовно якої санкції будуть виключені на певний проміжок часу".

"Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств. Але я не можу сказати, що це виняток. Це певна відстрочка. Є дуже тонкі речі, пов'язані з обміном полонених тощо, які ми не можемо видавати у публічний простір", - додав секретар РНБО.

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Станом на 19:45 ці укази не оприлюднені на офіційному сайті президента.

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А коломойша під них підпадає?
  • valera ivolgov
    Іронія долі - на керівних посадах в Україні знаходиться чи не найбільший українофоб у якого не вийшло здати ВСЮ Україну (була спроба здати Харків, але Залужний не відвів відтіля 92 бригаду).
    З Півднем і водою в Крим все вийшло. Зараз він вимушений грати роль патріота України, благо спеціальність актора це дозволяє без проблем як два пальці об асфальт. Щось з українцями не те ....
  • Тонка червона лінія
    Виняток - це, звісно, що абрамович.
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