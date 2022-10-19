Держдеп США про "воєнний стан" на окупованих територіях: "Росія вдається до тактики відчаю"

"Тактикою відчаю" назвали у Державному департаменті США оголошення російського президента Путіна про "воєнний стан" на окупованих територіях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Нікого не повинно дивувати, що Росія вдається до тактики відчаю, намагаючись встановити контроль в цих регіонах. Правда в тому, що Росія не є бажаною в цих регіонах і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії і силове захоплення української території", - заявив заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель під час брифінгу.

Він додав, що незважаючи на слова, або дії Кремля "Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ та Запоріжжя - суверенна територія України", а Росія не має прав на цю територію.

"Це українська земля і Росія нахабно порушує українську територіальну цілісність, суверенітет та Статут ООН", - підкреслив Патель.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.