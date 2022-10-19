Держдеп США про "воєнний стан" на окупованих територіях: "Росія вдається до тактики відчаю"
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Нікого не повинно дивувати, що Росія вдається до тактики відчаю, намагаючись встановити контроль в цих регіонах. Правда в тому, що Росія не є бажаною в цих регіонах і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії і силове захоплення української території", - заявив заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель під час брифінгу.
Він додав, що незважаючи на слова, або дії Кремля "Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ та Запоріжжя - суверенна територія України", а Росія не має прав на цю територію.
"Це українська земля і Росія нахабно порушує українську територіальну цілісність, суверенітет та Статут ООН", - підкреслив Патель.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін запровадив воєнний стан на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.