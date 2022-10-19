Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України, - Bild

За даними видання Bild, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, канцелярія Штайнмайєра пояснила скасування візиту "міркуваннями безпеки".

"Поки федеральний президент скасовує свій візит, є багато іноземних дипломатів та гостей, які хочуть продемонструвати свою присутність у столиці прямо зараз", - заявив у коментарі Bild представник українського уряду.

Видання пише, що Федеральне міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ та органи безпеки Німеччини рекомендували Штайнмаєру не їхати до Києва. Однак найближчим часом візит має відбутися. Також повідомляється, що приїзд німецького президента погоджувався кілька тижнів.

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Зазначимо, навесні стало відомо, що українська сторона відмовила Штайнмаєру у візиті, що призвело до тривалих розбіжностей між Києвом та Берліном. Влітку президент України Володимир Зеленський надіслав запрошення німецькому президенту.