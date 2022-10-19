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Новим головою МВС Великої Британії став Грант Шеппс

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Новим головою МВС Великої Британії став Грант Шеппс
Колишнього міністра транспорту Гранта Шеппса призначено новим головою МВС Великої Британії.

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє уряд королівства у вівторок.

"Член парламенту Грант Шеппс призначений головою міністерства внутрішніх справ", - повідомляється в твіттері офісу прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс.

Під час перебування на посаді прем'єра Бориса Джонсона Шеппс обіймав посаду міністра транспорту. Після його відставки Шаппс претендував на посаду прем'єр-міністра, проте вибув із боротьби, після чого підтримав кандидатуру ексміністра фінансів Ріші Сунака - основного суперника Трасс.

Раніше у середу про свою відставку заявила колишня очільниця МВС Суелла Браверман, причиною вона назвала випадкове відправлення документів колезі через особисту пошту, що є порушенням правил роботи в уряді.

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Давай Борис Джонсон возвращайся а то дела в королевстве идут йоркширский лес.
  • Senator 0eaca536
    Британский министр обороны Бэн Колеса бросил дела и срочно улетел в Пентагон,рандеву с Ллойдом Остином длилось очень долго,что обсудили, тоже неизвестно,,, злые языки кажуть что тема одна...Помощь Украине в любом направлении ..
    Перейдя с дипломатического языка.. дадут все,,окромя ядреных бонб...
  • Sophia-Maria Duglass
    Так ещё и дружок конкурента Лиз Трасс , который женат на дочери индийского миллиардера .
    ой, Щось фсб мутит
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