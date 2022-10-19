Офіс Президента попередив про можливі тимчасові відключення електрики по всій Україні 20 жовтня

У четвер, 20 жовтня, по всій території України будуть запроваджуватись обмеження на користування електроенергією.

Про це в ефірі телемарафону на Суспільному заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно провели нараду разом з Міненерго і усіма очільниками ОВА. Завтра буде доволі важкий день для всієї країни. По всій території, не одночасно, будуть запроваджуватися обмеження на користування електроенергією", - зазначив чиновник.

Тимошенко підкреслив, що на відключення протягом дня слід чекати в усіх областях України.

"Це стосується кожної області. Просимо українців мінімізувати використання електроенергії з 7 до 23 години", — заявив посадовець.

За його словами, в першу чергу обмеження стосуватимуться підприємств та заводів.

"Але, якщо нам буде недостатньо електроенергії загалом по країні, будуть віялові відключення по всій території. І це буде стосуватися і населення також", - додав заступник керівника ОП.

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