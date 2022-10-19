Путін намагається залякати українців та змусити їх капітулювати, - Байден

Президент Росії Володимир Путін перебуває у дуже скрутному становищі, і його єдиним інструментом у війні залишається жорстоке поводження з українцями.

Про це на брифінгу заявив президента США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ. .

"Я думаю, що Путін опинився в неймовірно складному становищі, і мені здається, що єдиний доступний йому інструмент - це жорстоке поводження з українськими громадянами, щоб залякати їх та змусити капітулювати. Вони цього не зроблять", - наголосив президент США.

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