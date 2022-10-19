Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Путін намагається залякати українців та змусити їх капітулювати, - Байден

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Путін намагається залякати українців та змусити їх капітулювати, - Байден
Президент Росії Володимир Путін перебуває у дуже скрутному становищі, і його єдиним інструментом у війні залишається жорстоке поводження з українцями.

Про це на брифінгу заявив президента США Джо Байден, інформує Цензор.НЕТ.  .

"Я думаю, що Путін опинився в неймовірно складному становищі, і мені здається, що єдиний доступний йому інструмент - це жорстоке поводження з українськими громадянами, щоб залякати їх та змусити капітулювати. Вони цього не зроблять", - наголосив президент США.

Також читайте: Путін - раціональний гравець, який значно прорахувався, - Байден

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Топ коментарі

  • Gp An
    Дайте наконец дальнобойные ракеты и никто не будет нас запугивать и принуждать...
  • Evgeny N
    ЛЯ! Коли ви вже, нарешті, зможете вимовити слово "ГЕНОЦИД"?
    Знищення громадян, руйнування міст, нищення засобів існування (енергосистема, склади з продовольством, бомбардування об'єктів освіти, культури, житлових будинків)...
    Чи "геноцид" то торгівельна марка Ізраїлю і решті не достіпна?
  • Maksim Perepelitca
    Про залякування України ЯЗ
    . .
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