ЗСУ ліквідували одного з відомих кадировських головорізів Мурадова, - блогер. ВIДЕО
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В ході вторгнення в Україну було ліквідованого одного з відомих кадировських головорізів Аслудді Мурадов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Один з відомих головорізів КадироваДон демобілізувався. Хоча не тільки він один".
Один з відомих головорізів КадироваДон демобілізувався.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 19, 2022
Хоча не тільки він один.
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