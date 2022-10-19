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ЗСУ ліквідували одного з відомих кадировських головорізів Мурадова, - блогер. ВIДЕО

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В ході вторгнення в Україну було ліквідованого одного з відомих кадировських головорізів Аслудді Мурадов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан. 

Він зазначив: "Один з відомих головорізів КадироваДон демобілізувався. Хоча не тільки він один".

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Топ коментарі

  • Richi 78db783e
    Ого ото тік-ток вийшов...
  • Alessandro Moretti
    Feed him to the pigs 😂
  • Mikhail Saveliev
    Наш чеченець вбив кацапського кадирОвца, він назвав його "одноразовим"
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