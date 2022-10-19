Новини

Пам’ятник радянському чекісту демонтували у Миколаєві. ФОТО

12 16885
Ввечері, 19 жовтня, у Миколаєві прогримів вибух, після цього стало відому, що у місті був зруйнований пам’ятник радянському чекісту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Жителі Миколаєва почули вибух близько 22:30. О 22:47 Кім опублікував світлину зруйнованого пам'ятника. Проте поки немає інформації, хто причетний до інциденту.

"Епічно. Російські окупанти вирішили щойно питання з пам'ятником. Якщо це вибух від вибухівки - відповідатимуть згідно із законом. Хоч би хто це був", - написав Кім.

Дивіться також: У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну. ФОТОрепортаж

Пам’ятник радянському чекісту демонтували у Миколаєві 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • FT FT
    А что там катька в Одессе? Одесситы до сих пор считают что они одиннарот?
  • Анатолий Контар
    ****, кожен ***** день разйобують енергосистеми України на мільйони доларів, але знести якесь совково-імперське долбойобство це страшний злочин. Історичні процеси цинічно посміхаються.
  • владимир Мозговой 43ea6269
    а по закону о декомунізації хто відповідатиме?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини