Пам’ятник радянському чекісту демонтували у Миколаєві. ФОТО

Ввечері, 19 жовтня, у Миколаєві прогримів вибух, після цього стало відому, що у місті був зруйнований пам’ятник радянському чекісту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Жителі Миколаєва почули вибух близько 22:30. О 22:47 Кім опублікував світлину зруйнованого пам'ятника. Проте поки немає інформації, хто причетний до інциденту.

"Епічно. Російські окупанти вирішили щойно питання з пам'ятником. Якщо це вибух від вибухівки - відповідатимуть згідно із законом. Хоч би хто це був", - написав Кім.

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