Кличко просить киян 20 жовтня скоротити споживання електроенергії

Віталій Кличко закликав мешканців столиці у четвер, 20 жовтня, максимально скоротити електроспоживання в пікові години навантаження на енергосистему.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення столичний голова опублікував у Телеграмі.

Він констатував, що ситуація з електропостачанням після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури залишається складною.

"З 7.00 до 23.00 не вмикайте потужні електроприлади - мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі", - написав Кличко.

За його словами, міська влада Києва розпочинає опалювальний сезон 20 жовтня, зважаючи на погодні умови та необхідність економити електроенергію - щоб кияни не обігрівали житло кондиціонерами та електрообігрівачами.

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Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми, наголосив мер Києва.

"Прошу також підприємців, власників рекламних площин, магазинів, кафе та ресторанів максимально економити на освітленні вивісок та екранів", - додав Кличко.

Як повідомлялося, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко закликав українців 20 жовтня максимально обмежити користування електроенергією з 7:00 до 23:00.