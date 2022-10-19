Кличко просить киян 20 жовтня скоротити споживання електроенергії
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення столичний голова опублікував у Телеграмі.
Він констатував, що ситуація з електропостачанням після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури залишається складною.
"З 7.00 до 23.00 не вмикайте потужні електроприлади - мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі", - написав Кличко.
За його словами, міська влада Києва розпочинає опалювальний сезон 20 жовтня, зважаючи на погодні умови та необхідність економити електроенергію - щоб кияни не обігрівали житло кондиціонерами та електрообігрівачами.
Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми, наголосив мер Києва.
"Прошу також підприємців, власників рекламних площин, магазинів, кафе та ресторанів максимально економити на освітленні вивісок та екранів", - додав Кличко.
Як повідомлялося, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко закликав українців 20 жовтня максимально обмежити користування електроенергією з 7:00 до 23:00.