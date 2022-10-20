Радбез ООН обговорить використання Росією іранських дронів,- Кислиця

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе два засідання щодо застосування Росією дронів іранського виробництва для атак на українські міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері постійний представник Україн ООН Сергій Кислиця.

"Сьогодні на закритому засіданні Ради Безпеки ООН буде порушено питання щодо використання іранських безпілотників проти цивільного населення та інфраструктури", - написав він.

За словами посадовця, також Радбез ООН 21 жовтня проведе відкрите засідання, на якому розглядатиметься це питання.

"У п'ятницю це буде частиною спеціального відкритого засідання, яке запросили члени Ради у консультації з Україною", — зауважив Кислиця.

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