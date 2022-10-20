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Радбез ООН обговорить використання Росією іранських дронів,- Кислиця

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Радбез ООН обговорить використання Росією іранських дронів,- Кислиця
Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе два засідання щодо застосування Росією дронів іранського виробництва для атак на українські міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері постійний представник Україн ООН Сергій Кислиця.

"Сьогодні на закритому засіданні Ради Безпеки ООН буде порушено питання щодо використання іранських безпілотників проти цивільного населення та інфраструктури", - написав він.

За словами посадовця, також Радбез ООН 21 жовтня проведе відкрите засідання, на якому розглядатиметься це питання.

"У п'ятницю це буде частиною спеціального відкритого засідання, яке запросили члени Ради у консультації з Україною", — зауважив Кислиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США скликають засідання Радбезу ООН, щоб обговорити постачання Іраном зброї до РФ, - Reuters

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Топ коментарі

  • Олег Кущ e096799b
    Мы соседом вчера обговаривали партию в шахматы на лавке. Вот это был разговор
  • Y.M. Z.
    недобендзя знову насере на стіл головувальника на засіданні. І шо?
  • Player New
    їм пора там в залу поставити рояль і попросити виступити нашо майстра пісюніста.
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