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Істерика у товаришів чекістів, - Зеленський про евакуацію окупантів у Херсоні

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Істерика у товаришів чекістів, - Зеленський про евакуацію окупантів у Херсоні
Президент Володимир Зеленський припустив, що введення Росією так званого "воєнного стану" на окупованих територіях України є проявом "істерики чекістів" – чим ближче буде поразка РФ, тим більшою буде істерика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні 19 жовтня

"Наше спільне завдання – вистояти проти цих неадекватів. Росія пів року цуралася слова війна, карала за нього своїх же людей, а тепер сама оголошує воєнний стан на окупованих територіях.

Окупанти самі принесли війну на нашу землю, а тепер підписуються якість укази, що закріплюють війну. Просто істерика у товаришів чекістів. Істерика буде тим більшою, чим ближче буде поразка Росії", - підкреслив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
  • Trevo Trow
    Коли син чекіста Єрмак впадає в істерику, в нього така сама срачка.
  • DemianBond 2cbb79cc
    уже извинился и сказал что путин куйло. врет конечно, но тому дядьке что приходил за извинениями я бы в убийстве кеннеди сознался. рейтинг ресторана в гуглмапс обвалили до 2.6
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