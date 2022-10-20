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США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів до Конгресу, - Держдеп

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США підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів до Конгресу, - Держдеп
Підтримка України, яку забезпечує зараз адміністрація США, залишиться непорушною за будь-якої політичної конфігурації, що складеться в Конгресі після виборів.

Про це заявив на брифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведан Пател, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Наша відданість українським партнерам не просто непохитна, вона є залізною. І ми продовжуватимемо вживати заходів і робити все можливе, аби Україна мала все потрібне, щоб захистити себе, захистити свою територіальну цілісність", - наголосив офіційний представник Держдепу.

За його словами, Сполучені Штати докладатимуть зусиль, аби забезпечити найкращі можливі позиції для України за столом переговорів, хоч би коли б цей переговорний процес розпочався.

Пател також поінформував, що Держдепартамент регулярно контактує з Конгресом у питаннях, пов’язаних із зовнішньою політикою та національною безпекою – як з демократичною більшістю, так і з республіканською меншістю.

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Топ коментарі

  • Hazan Eldoran
    Ядерна зброя ГАРАНТІЯ безпеки. хоч в сша республіканці чи мексіканці. кучма герой росіі зробив свою добру справу та отримав за це гроші (продал країну). Треба виправляти його помилку\, поки це можливо. Для ядерної зброї все є, технологія, спеціалісти, устаткування. Уран235, Плутоній, Дейтерій. Все засекретити нікого не слухати. Пішли всі нах. Поки що робити брудні плутонієві боєзаряди для ракет навсяк випадок як що путін зробить щось що не треба робити. щоб знали добре росіі не буде.
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Голосование было не против помощи, а против бюджета американского в целом
  • три - пятнадцать
    завтра Конгрес республіканьский? - допомога Україні поступово в нуль.
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