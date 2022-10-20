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На Сумщині 20 жовтня повністю вимкнуть водопостачання і вуличне освітлення, - ОВА

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На Сумщині 20 жовтня повністю вимкнуть водопостачання і вуличне освітлення, - ОВА
20 жовтня у всій Сумській області на день вимкнуть водопостачання, також не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі  голова ОВА Дмитро Живицький

Він зазначив: "По області відключаємо водопостачання з 7 до 23 години;

Не працюватиме електротранспорт;

Не працюватиме вуличне освітлення.

Просимо виробничі підприємства, ресторани та кав'ярні зробити завтра санітарний день або обмежити споживання електроенергії по максимуму".

 За словами Живицького, за можливості, якщо усі свідомо обмежать споживанн

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