Зеленський нагородив державними нагородами 71 військовослужбовця
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
"Увечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. Державними нагородами сьогодні відзначений 71 військовослужбовець Збройних Сил України", - поінформував Президент.
Він подякував кожному, хто воює й працює заради України, всім, хто допомагає захисту нашої країни.
"Окремо хочу подякувати за те, що саме український народ став цьогоріч лауреатом особливої відзнаки Європарламенту – премії Сахарова. Ця нагорода щорічно вручається тим, хто зробив найбільший внесок у захист демократії, людських прав і європейських цінностей", - наголосив Зеленський.
Глава держави назвав насправді важливим, що у Європі цьогоріч відзначені всі українці й українки – мільйони наших людей, які сміливо захищають свободу.