На південному напрямку ЗСУ знищили 43 окупанти, вдарили по пунктах розгортання трьох російських ЗРК, - ОК "Південь"

Українська авіація завдала шість ударів по пунктах розгортання ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" та "Панцир" на півдні України.