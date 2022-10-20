На південному напрямку ЗСУ знищили 43 окупанти, вдарили по пунктах розгортання трьох російських ЗРК, - ОК "Південь"
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Українська авіація завдала шість ударів по пунктах розгортання ЗРК "Бук- 2М", "ТОР" та "Панцир" на півдні України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
Пара гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атакувала район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки.
Втрати ворога:
- 43 військовослужбовця;
- 6 танків;
- 9 одиниць авто-бронетехніки;
- 2 гаубиці 152 калібру;
- командно-штабна машина;
- ворожий безпілотник-розвідник;
- два склади боєприпасів в Бериславському районі.
Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони за день відпрацювали понад 440 вогневих завдань.