Чехія готує для України новий пакет військової допомоги
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Чехія може надати Україні військову техніку на 22 мільйони крон.
Про це повідомила чеська міністерка оборони Яна Чернохова, передає Цензор.НЕТ.
"Ми дотримали свого слова і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. Передаю на засідання Уряду для затвердження перелік непотрібної військової техніки, яку ми можемо надати.
Два тижні тому на майже 400, а сьогодні на 22 мільйони крон", - йдеться в повідомленні.
Чернохова не уточнила, про яку саме техніку ідеться.