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Чехія готує для України новий пакет військової допомоги

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Чехія готує для України новий пакет військової допомоги
Чехія може надати Україні військову техніку на 22 мільйони крон.

Про це повідомила чеська міністерка оборони Яна Чернохова, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дотримали свого слова і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. Передаю на засідання Уряду для затвердження перелік непотрібної військової техніки, яку ми можемо надати.

Два тижні тому на майже 400, а сьогодні на 22 мільйони крон", - йдеться в повідомленні.

Чернохова не уточнила, про яку саме техніку ідеться.

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