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США готові запровадити санкції проти Ірану через постачання Росії дронів-камікадзе

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США готові запровадити санкції проти Ірану через постачання Росії дронів-камікадзе
США готові застосувати санкції проти Ірану через постачання Росії дронів-камікадзе.

Про це повідомляє Держдеп США, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Штати разом із Великою Британією та Францією порушили питання про передачу Іраном БПЛА Росії на засіданні Ради Безпеки ООН. Наразі Вашингтон має численні докази того, що ці БПЛА використовуються для завдання ударів по українському цивільному населенню та найважливіших об'єктах цивільної інфраструктури.

"Оскільки Іран продовжує брехати і заперечувати надання зброї Росії для використання в Україні, ми маємо намір працювати з союзниками і партнерами, щоб запобігти передачі небезпечної зброї Росії.

Ми без вагань застосуємо наші санкції та інші відповідні інструменти проти всіх, хто причетний до цих поставок.

Ми також продовжимо надавати безпрецедентну безпекову допомогу Україні, включно із засобами ППО, щоб Україна могла захистити себе від цієї зброї", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • govtva
    Они всю жизнь под санкциями,там нужен заблудившийся дрон прямо на завод и нормальные ракеты что бы этих бородатых козлов-инструкторов в Крыму уничтожить.
  • Garry Grant
    П'ятому брату десятого аятолли заборонять в'їзд в США.
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