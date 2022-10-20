Існує висока ймовірність здійснення окупантами обстрілів мирного населення Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

Окупанти можуть вдарити по мирному населенню в Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ.

"Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. Так, вранці 19 жовтня цього року на тимчасово зайнятій території проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

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