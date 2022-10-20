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У Республіканській партії США є розбіжності стосовно допомоги Україні, - Politico

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У Республіканській партії США є розбіжності стосовно допомоги Україні, - Politico
В Республіканській партії є розбіжності щодо того, як довго слід надавати американську допомогу Україні. Після листопадових виборів партія може отримати контроль над Палатою представників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Politico із посиланням на представника Ради національної безпеки США.

Зазначається, що Адміністрація Джо Байдена проситиме Конгрес допомагати Україні "так довго, як буде потрібно", але представники адміністрації готові до того, що Конгрес "закрутить гайки", якщо республіканці отримають контроль над Палатою представників.

Лідер меншості Кевін Маккарті - ймовірний спікер Палати представників від Республіканської партії в наступному році - попередив цього тижня, що він скоротить фінансування США для боротьби України проти Росії. Це був не перший сигнал для адміністрації Байдена про те, що республіканські законодавці з обережністю ставляться до тривалої фінансової підтримки Києва.

Водночас для багатьох у Конгресі, включно з деякими республіканцями, коментарі Маккарті лише посилили нагальність ухвалення пакету допомоги Україні у грудні, перш ніж республіканець, ймовірно, візьме у свої руки владу у Палаті представників.

Помічники Байдена вважають, що Маккарті залишить можливість допомоги для Україні відкритою, принаймні на деякий час, хоча і може наполягати на менших обсягах допомоги. Вони також прогнозують внутрішній тиск з боку республіканців, таких як Браян Фітцпатрік і Мітч Макконнелл, щоб продовжити виділення грошей. Їхній розрахунок полягає в тому, що якщо гроші припиняться, Україна постраждає, а Росія вийде переможцем, то це завдасть політичного удару по Республіканській партії. Є деякі ознаки того, що на цьому фронті Білий дім може мати союзників у Конгресі, очолюваному Республіканською партією, або, принаймні, доброзичливців.

Білий дім не робив попередження українському уряду про можливість припинення допомоги, якщо республіканці візьмуть під контроль хоча б одну палату Конгресу. Але помічники Білого дому заявили, що Київ добре ознайомлений про таку імовірність.

Також читайте: Результати виборів у США не вплинуть на рівень підтримки України, - Білий дім

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    POLITICO - пророссийская газета . Находите другие примеры для ссылок,
  • Виктор Одессит 6142a3ae
    Любой договор - это и есть туалетная бумага. Посмотри, что делает оон и прочие мижнародни установи. Они же ссут себе на голову и рады
    Отказ от ядерного оружия - это не ошибка, это преступление против безопасности страны и отвечать должны в первую очередь те, кто это сделал с украинской стороны, кучма и ео подельники. Мало того, они отдали в рашку и тактические неядерные ракеты большой дальности, чего от них даже и не требовали, по крайней мере в открытую. Ясный пень, что напасть на безоружных гораздо приятнее.
  • Epsilon Tucanae f9ba184a
    Воно і видно, що є розбіжності в партії. Проте розбіжностей серед республіканців точно не було, коли нам в обмін на 3й ядерний арсенал у світі, в якості гарантій безпеки підсунули туалетний папір під назвою Будапештський меморандум
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