Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, - Резніченко
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Вночі окупанти вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Нервова ніч у Криворізькому районі. Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури.
Є серйозні руйнування. Працюють усі служби.
Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в решті районів вночі минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно