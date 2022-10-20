Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, - Резніченко

Вночі окупанти вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нервова ніч у Криворізькому районі. Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури.

Є серйозні руйнування. Працюють усі служби.

Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в решті районів вночі минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно

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