Окупанти обстріляли Чернігівщину з території РФ, - ОК "Північ"

Окупанти знову з території РФ обстріляли із мінометів прикордоння Чернігівщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 06:05 до 06:20 повідомили про 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в район Миколаївки.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

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