Росіяни за добу вбили 1 мирного мешканця Донеччини. Виявлено тіла 12 цивільних, загиблих під час окупації. ІНФОГРАФІКА

За 19 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини. Правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих під час окупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 19 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Зарічному. Крім того, правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 8 у Лимані, 2 у Новоселівці і 2 у Сосновому.

Ще 5 людей за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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