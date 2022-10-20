На тимчасово окуповану територію Луганщини прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб, - Генштаб ЗСУ

На тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з мобілізованих осіб.

Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Знищення колони рашистів системою HIMARS на Луганщині. ВIДЕО