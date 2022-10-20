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Іран направить на територію РФ інструкторів з використання БпЛА "Shahed-136" та "Arash-2, - Генштаб ЗСУ

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Іран направить на територію РФ інструкторів з використання БпЛА "Shahed-136" та "Arash-2, - Генштаб ЗСУ
Іран допоможе Росії готувати операторів не тільки для "Shahed-136", а й для дронів "Arash-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генерального штабу ЗСУ.

"За попередньою інформацією, керівництво Ірану та Російської Федерації домовилися про направлення на територію Російської Федерації радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА "Shahed-136" та перспективних БпЛА "Arash-2"", - йдеться повідомленні.

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Топ коментарі

  • Random User
    Україна перетворюється в полігон з живими манекенами для випробування зброї. По ній можна стріляти всім, але от Україні по оркостану/бульболенду заборонено, а то ***** роздратуємо. І також не можна надавати ******* танків, далекобійних ракет, ударних безпілотників по тій-же причині. Звучить просто шикарно.
  • Papa Carlo 15f62be5
    20 млрд. долл грошей вже дали - можна було закупити ************ верстати, збудувати цілу підземну промисловість, за такі гроші, а не розкидати чинушам, бюджетникам на десятки тис зарплати та премій. Ніхто ракети не надасть, самим варто пробувати виробляти ось вже 9 міс війни, Україні знову нічим відповісти на рашистський терор і винних немає.
  • govtva
    Ну да это офигенно нам поможет.Тут инструкторов валить надо.
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