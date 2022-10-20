Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 66 650 осіб, 243 гелікоптери, 2567 танків, 1646 артсистем, 5255 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 66 650 осіб.