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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 66 650 осіб, 243 гелікоптери, 2567 танків, 1646 артсистем, 5255 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 66 650 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 66650 (+370) осіб ліквідовано,

танків - 2567 (+13) од,

бойових броньованих машин - 5255 (+20) од,

артилерійських систем - 1646 (+9) од,

РСЗВ - 372 (+0) од,

засоби ППО - 189 (+0) од,

літаків - 269 (+0) од,

гелікоптерів - 243 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1311 (+25),

крилаті ракети - 329 (+6),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4005 (+6) од,

спеціальна техніка - 147 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 66 650 осіб, 243 гелікоптери, 2567 танків, 1646 артсистем, 5255 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Frol Fedoroff
    Что не доделали финны, афганцы, чеченцы. доделают украинцы. Обязательно и окончательно
  • Alexey Prus 9f3d4003
    148%, а критична цифра 73 %
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