Ворог продовжує обстрілювати Харківщину. Авто зі співробітниками ДСНС підірвалося на міні, двоє загиблих, - Синєгубов
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, вчора близько 16:00 із артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також із артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів: Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району.
"Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій області, за добу вони знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів. Втім, в області все ще дуже висока мінна небезпека. Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людей загинуло, ще 4 отримали поранення", - зазначає Синєгубов.
"Протягом вчорашнього дня ворог завдав ще кілька ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури по усій Україні, тож ще раз наголошую на необхідності заощаджувати електрику. Сьогодні з 7:00 до 23:00 на Харківщині можливі відключення електроживлення на кілька годин. Заздалегідь зарядіть свої мобільні телефони, павербанки та інші важливі електропристрої", - звертається він до мешканців регіону.
"На лінії зіткнення українські військові продовжують нищити ворога. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших бійців!", - резюмує він.