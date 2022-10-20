Ворог продовжує обстрілювати Харківщину. Авто зі співробітниками ДСНС підірвалося на міні, двоє загиблих, - Синєгубов

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, вчора близько 16:00 із артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також із артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів: Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району.

"Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій області, за добу вони знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів. Втім, в області все ще дуже висока мінна небезпека. Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 людей загинуло, ще 4 отримали поранення", - зазначає Синєгубов.

"Протягом вчорашнього дня ворог завдав ще кілька ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури по усій Україні, тож ще раз наголошую на необхідності заощаджувати електрику. Сьогодні з 7:00 до 23:00 на Харківщині можливі відключення електроживлення на кілька годин. Заздалегідь зарядіть свої мобільні телефони, павербанки та інші важливі електропристрої", - звертається він до мешканців регіону.

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"На лінії зіткнення українські військові продовжують нищити ворога. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших бійців!", - резюмує він.