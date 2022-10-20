Російські військові та їхні посіпаки почали втікати з Енергодару. З собою вивозять награбоване, - Енергоатом

У тимчасово окупованому Енергодарі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити награбоване майно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАЕК "Енергоатом".

"Так, було зафіксовано масове пограбування готелю "Скіфський". Рашисти виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі. Така собі евакуація з пограбунком, або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним "воєнного стану" на тимчасово окупованих Росією українських територіях", - йдеться в повідомленні.

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