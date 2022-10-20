Понад 8700 українських дітей примусово депортовано до РФ, - уповноважена з прав дитини Герасимчук

Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла, скільки українських дітей примусово депортували до Росії.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На сьогоднішній день ми володіємо даними стосовно 8709 дітей. Це діти, які, за заявами батьків, за заявами знайомих і родичів, були визнаними такими, як примусово депортовані або переміщені", – сказала Герасимчук.

За її словами, українських дітей розселяють по всій території Росії, щоб їх було якомога складніше знайти.

"Деяких дітей розміщують в закладах охорони здоров’я, деяких – в дитячих установах. Їх максимально розпорошують по всій території РФ, щоб нам складніше було їх знайти. Відправляють якомога далі від України, і це факт. Вони намагаються стерти будь-яку приналежність дитини до її рідної країни, намагаються стерти її ідентичну належність", – додала Герасимчук.

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