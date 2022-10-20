Новини

Посол Макеєв щодо повідомлення про скасування візиту Штайнмаєра: "Ми перебуваємо у тісному та конфіденційному плануванні"

1 11010
Посол Макеєв щодо повідомлення про скасування візиту Штайнмаєра: "Ми перебуваємо у тісному та конфіденційному плануванні"
Україна та Німеччина перебувають в конфіденційному плануванні візиту федерального президента Франк-Вальтера Штайнмаєра до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter-акаунт посла України в Німеччині Олексія Макеєва.

"Ми перебуваємо у тісному та конфіденційному плануванні візиту федерального президента в Україну, який є важливим для обох сторін", - пише посол.

Макеєв додав, що сьогодні між президентом України Володимиром Зеленським та Штайнмаєром відбудуться телефонні переговори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр скасував запланований на 20 жовтня візит до України, - Bild

Топ коментарі

  • xander 9cf28439
    "посол Мельник" мав бути "посланий" дуже давно, за дипломатію на рівні маньки захарової.
  • МГМ
  • Елена Роженко
    Засцал?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини