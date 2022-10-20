Єврокомісія оголосила про гуманітарну допомогу Україні з огляду на прийдешню зиму

Європейська комісія (ЄК) оголосила про нову програму надзвичайних укриттів та зимових споруд для України, а також про гуманітарну допомогу для найбільш нужденного українського населення.

Про це заявив член ЄК з антикризового управління Янез Ленарчич, який перебуває у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Майбутня зима, ймовірно, принесе Україні серйозні проблеми, і ми маємо бути до цього готові. Завдяки нашому резерву rescEU (рятувального компоненту механізму цивільного захисту ЄС. - Ред.) буде можливо негайно розгорнути тимчасові прихистки у трьох різних областях України", - заявив він.

Він також повідомив, що, "крім того, ЄС збільшує фінансування гуманітарної допомоги, виділяючи ще EUR75 млн на забезпечення освіти, продовольства, доступу до питної води та захисту від холодної зими найуразливіших верств населення".

У комюніке ЄК, оприлюдненому в Брюсселі, наголошується, що гуманітарна допомога ЄС цієї зими передбачатиме перекидання в Україну запасів надзвичайних укриттів та інших предметів на загальну суму в EUR62,3 млн.

Загалом разом із резервом житла, розміщеним у Румунії, ЄС зможе надати тимчасовий прихисток до 46 тис. осіб.

Із додаткових EUR175 млн у вигляді гуманітарної допомоги EUR150 млн виділено на операції в Україні, а EUR25 млн - у Молдові, уточнюють в ЄК.

"Ключовим пріоритетом є забезпечення зимових укриттів з урахуванням очікуваних негативних температур. Інші пріоритети передбачають освіту у надзвичайних ситуаціях, охорону здоров'я та допомогу у захисті населення", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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Як повідомив раніше голова Європейської ради Шарль Мішель у листі-запрошенні на саміт ЄС у Брюсселі європейським лідерам, глави держав та урядів країн Євросоюзу обговорять допомогу Україні, зокрема з огляду на підготовку до зими.